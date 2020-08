È stato pubblicato il diario della prova scritta del Concorso unico regionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 566 infermieri: l’esame, a cui sono stati ammessi 16.856 aspiranti, si svolgerà dal 7 all’11 settembre all’interno di un padiglione della Fiera del Levante e nel rispetto delle stringenti misure di sicurezza epidemiologico-sanitarie previste per l’emergenza Covid-19.

I candidati saranno suddivisi in 9 turni sui 5 giorni lavorativi e rigida sarà l’osservanza della normativa anti-contagio attraverso misure di distanziamento – almeno un metro all’interno e all’esterno della sede d’esame – igiene delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica. All’ingresso, tutti i candidati saranno preventivamente sottoposti al controllo della temperatura corporea e dovranno accedere unicamente dal varco che gli è stato assegnato. Saranno in tutto 18 i varchi di accesso, in base ai diversi turni.

Parallelamente, sempre nel mese di agosto, la commissione della procedura di mobilità regionale ed extraregionale per infermieri avvierà la valutazione dei titoli dei candidati per ulteriori 566 posti. Infine, per gli infermieri e tutti gli altri profili professionali resta fermo l’impegno degli uffici dell’Area Risorse Umane della ASL Bari a completare le procedure di stabilizzazione 2019-2020 entro fine agosto e, comunque, prima dell’avvio della prova concorsuale per infermieri.

