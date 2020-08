Il Nuovo Psi, questa mattina a Bari, con il segretario nazionale Lucio Barani e con il segretario regionale Michele Simone, in conferenza stampa ha ribadito il pieno sostegno al candidato governatore di centrodestra Raffaele Fitto e alla lista unica Nuovo Psi e Udc.

“Abbiamo voluto fortemente questo accordo affinché in Puglia, dopo quindici anni, possa tornare il riformismo liberal-socialista con un nuovo gruppo in Regione. Puntiamo ad eleggere almeno quattro consiglieri regionali, forti della lealtà e di un percorso lineare, possiamo dire con convinzione che in questi anni siamo cresciuti nel gradimento popolare”, ha dichiarato Barani. “Supereremo il 5% come obiettivo – ha chiosato Simone – abbiamo candidati competenti come tutti gli altri delle altre liste del centrodestra. Abbiamo già sottoposto al candidato Raffaele Fitto i nostri punti programmatici da inserire nel programma di governo con riguardo particolare a Sanità, Agricoltura, Cultura e Turismo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.