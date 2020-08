Michele Emiliano in testa con il 42,3 per cento, con Raffaele Fitto staccato di oltre quattro punti (37,9); più indietro Antonella Laricchia, candidata del M5s, ferma al 16,1 per cento.

Sono le intenzioni di voto delle prossime elezioni regionali in Puglia secondo una ricerca svolta da Gpf. Il candidato di centrosinistra è avanti nel sondaggio rispetto a quello di centrodestra, con i Cinque Stelle lontani dai primi due candidati; seguono Ivan Scalfarotto (Italia Viva, Azione e +Europa) con il 2,1 per cento, Mario Conca (Cittadini pugliesi – Conca presidente) con lo 0,9 per cento e Pierfranco Bruni (Movimento Sociale Fiamma Tricolore) fermo allo 0,7. La ricerca è stata svolta da Gpf con tecnica di rilevazione Cati su un campione di 1.501 individui, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Puglia per quote di genere, età, provincia di residenza. L’estensione territoriale è l’intero territorio regionale. La rilevazione è stata condotta tra il 27 e il 31 luglio. Il totale dei “non sa”, “non risponde” e “non voto” è del 33 per cento.

Oggi pomeriggio è stato diffuso un altro sondaggio, che diversamente dava Fitto avanti ad Emiliano di 5 punti circa.

