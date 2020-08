“Me lo avevi accennato, ma non volevo crederci, il tuo, vostro e nostro storico “pizzorante” chiude i battenti, ancora un pezzo della nostra città messo spalle al muro”. E’ uno dei commenti diffusi sui social network dai clienti della pizzeria Continental di Bari: la storica attività in corso Cavour 186 chiude da domani i battenti dopo 54 anni, un punto di riferimento culinario per generazioni di baresi fin dal 1966. Oggi sarà l’ultimo giorno.

“È triste, ma non conveniva più”, ha spiegato il titolare Mimmo Lorusso, 70 anni, cuoco che aveva raccolto l’eredità di suo padre Tonino. Alla base delle decisione ci sono le difficoltà relative alle limitazioni dei posti a sedere e il distanziamento tra i tavoli a causa delle limitazioni Covid. Oltre alle problematiche burocratiche legate a improntanti lavori da dover svolgere tra nuovi bagni, impianto elettrico e disposizione differente della canna fumaria. Oggi Bari perde un altro pezzo di storia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.