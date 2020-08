I Carabinieri di Bisceglie, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, hanno arrestato un uomo 48enne S.A., resosi responsabile di tentata estorsione, danneggiamento, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di esplosivo, per due episodi distinti, avvenuti in danno della farmacia Silvestris ubicata in questa via Imbriani in Bisceglie.

I fatti risalgono rispettivamente al 17 gennaio 2020 ed al 23 aprile. Nel primo caso durante le prime ore notturne, veniva fatto deflagrare un ordigno posizionato dinanzi all’ingresso del presidio sanitario; mentre nel secondo episodio, era stato appiccato dolosamente un incendio ai rifiuti della raccolta differenziata, generata dalla farmacia e depositati dinanzi alla predetta. Le fiamme divampate immediatamente per la natura dei rifiuti, facevano scaturire un incendio che solo per l’immediato intervento di un dipendente, abitante in zona, veniva dapprima circostanziato e poi spento definitivamente con l’arrivo dei Vigili del fuoco, evitando così ben più gravi conseguenze e limitando i danni prodotti dalle fiamme. La farmacia è dell’ex eurodeputato Sergio Silvestris.

