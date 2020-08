Sono terminati oggi a Mola di Bari i lavori di delimitazione della costa attraverso l’utilizzo di barriere New Jersey. “Con questa azione vogliamo impedire ciò che avviene da anni sulla nostra costa, ovvero l’assalto delle auto e delle roulotte fin sopra la battigia – spiega il sindaco Giuseppe Colonna -. So che questa iniziativa risulterà molto impopolare, ma noi siamo qui per fare delle scelte, anche se queste rischiano di esporci a critiche”.

“Il bene del paese – aggiunge Colonna – è la nostra priorità. E non permettere alle auto di aggredire la nostra litoranea e consentire a tutti i cittadini di frequentare la nostra costa in assoluta tranquillità e libertà penso sia un obiettivo di civiltà. Oltre a ciò vi è il rispetto di una norma regionale che vieta di attraversare le spiagge con le automobili”. “L’augurio è quello che tali iniziative siano utili per acquisire nuove abitudini, tutti assieme, ed educarci ad avere un rapporto diverso con la nostra costa, a rispettarla e ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi come lo può essere una semplice bicicletta, per raggiungerla. Si lo so, i cambiamenti ci spaventano. Ma il più delle volte ci migliorano”, conclude Colonna.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.