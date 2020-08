Natixis ha completato il finanziamento per una cifra fino a 94,5 milioni di euro degli impianti fotovoltaici da 121,5 MW di European Energy A/S. Il progetto, situato in Puglia, è il più grande impianto fotovoltaico in Italia e tra i più grandi in Europa. Il finanziamento segue un prestito ponte di 44,5 milioni di euro fornito da Natixis nell’agosto 2019 ed è stato il primo finanziamento di un impianto fotovoltaico non supportato da sussidi statali in Italia.

Natixis ha agito in qualità structuring mandated lead arranger & sole underwriter, agent and hedging bank nella transazione. Il team italiano di energia e infrastrutture di Orrick ha assistito Natixis nella strutturazione e nella negoziazione della facility agreement e in ogni altro aspetto dell’accordo. Fichtner ha agito come tecnico consulente. (ANSA).

