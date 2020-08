Nel pomeriggio di ieri, sabato 8 agosto, la polizia locale è intervenuta su un tentativo di occupazione abusiva di un alloggio pubblico a Japigia, l’appartamento non era vuoto ma semplicemente l’anziana assegnataria era da qualche settimana assente.

Gli abusivi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria anche per violazione di domicilio e l’appartamento riconsegnato alla legittima assegnataria. Sempre ieri pomeriggio recuperato un motoveicolo rubato condotto da due minorenni con conducente anche senza patente. Il motociclo era stato rubato il 5 agosto ed è stato restituito al proprietario, denunciati i due minorenni in concorso per il reato di ricettazione.

