Lo Stadio del nuoto di Bari riapre dopo il lungo stop legato all’emergenza Covid-19. Dal 17 agosto sarà possibile avere informazioni sulla ripresa dei corsi e sul recupero delle lezioni perse a causa della chiusura forzata di questi mesi.

“Ma soprattutto – scrive l’assessore Pietro Petruzzelli – dal 31 agosto si torna in acqua o in palestra. Riparte l’acqua gym, riparte il nuoto, ripartono tutte le attività”. Al momento la riapertura della parte esterna dell’impianto non è possibile, perché la piscina è inagibile a causa di una serie di cedimenti dei solai che circoscrivono la vasca esterna, nonché per sopravvenute problematiche dei sostegni della vasca, circostanze che determinano una condizione di scarsa sicurezza.

