Controlli anche nella serata di ieri e nella notte appena trascorsa da parte della polizia locale di Bari nelle zone centrali e periferiche della città.

Nove violazioni sono state elevate a conducenti di monopattini elettrici per guida senza casco, circolazione contromano e trasporto abusivo di altro analogo mezzo. In totale sono stati elevati 127 verbali per per soste irregolari su posti e scivoli dedicati ai diversamente abili, oltre a parcheggi in doppia fila e su attraversamenti pedonali.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.