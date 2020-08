Sei cittadini del Lussemburgo, che hanno scelto la provincia di Bari per trascorrere le vacanze estive nel periodo di Ferragosto, sono risultati positivi al coronavirus giovedì scorso. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, i sei casi non rientrano nelle statistiche regionali in quanto il gruppo si era sottoposto al tampone Covid prima di partire ma non hanno atteso il risultato prima di mettersi in viaggio. Così la positività è stata annunciata quando si trovavano già a Monopoli.

A gestire il focolaio di asintomatici è stata quindi la Protezione civile e la Regione Puglia. I turisti hanno così scelto di utilizzare la propria automobile per trasferirsi in una abitazione idonea alla quarantena (fino al risultato negativo) nella zona di San Nicandro Garganico. Dove l’Asl Foggia ha attivato le procedure necessarie per evitare contatti e offrire supporto logistico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.