Il Coronavirus torna a fare paura in Puglia e i medici lanciano l’allarme chiedendo maggiore responsabilità. Un incendio spaventa il rione San Paolo e si inaugura lo skate park più grande d’Italia. Ecco una selezione di notizie della settimana che si sta per concludere.

Domenica 2 agosto. Lo sfogo della responsabile del Laboratorio analisi del Policlinico di Bari contro chi non rispetta le regole anti Covid-19

Lunedì 3 agosto. Un incendio di vaste dimensioni arriva a lambire Bari, paura al quartiere San Paolo

Martedì 4 agosto. Bimba ferita al Libertà con un pezzo di una nuova giostrina



Mercoledì 5 agosto. I contagi di Coronavirus tornano a salire in Puglia, 23 in un giorno: non accadeva da maggio scorso



Giovedì 6 agosto. Torna la paura Coronavirus a Bari: un caso in un negozio e poi un altro contagio nell’ospedale Di Venere



Venerdì 7 agosto. Sotto il ponte più grande di Bari un’area con anche due campi da basket



Sabato 8 agosto. Inchiesta della Procura



