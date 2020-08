Polemiche in un lido a Gallipoli per un’animazione organizzata in spiaggia con relativi assembramenti. “Questo tour operator – si legge nel post su Facebook pubblicato dalla wedding planner Viola Tarantino – organizza in barba ad ogni ordinanza i giochi sulla spiaggia oltre a favorire assembramenti”.

Nel video pubblicato si vedono decine di ragazzi che giocano al tiro alla fune. Un gioco da spiaggia ma che tecnicamente potrebbe essere considerato anche sport da contatto, consentito in Puglia da ordinanza di Michele Emiliano. C’è chi difende quindi l’attività in spiaggia e chi invece chiede l’intervento della protezione civile o della polizia municipale. In realtà oltre al video pubblicato ce ne sono altri relativi a preoccupanti assembramenti.

Tarantino ha contattato sia il presidente Emiliano sia il sindaco di Gallipoli: quest’ultimo ha promesso controlli. Numerosi i clienti del lido che hanno protestato contro il tour operator e gli assembramenti creati.

