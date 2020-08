“A neanche un mese dal via libera del Mipaaf, la Regione Puglia dà concreta attuazione al piano da 120 milioni di euro per le imprese colpite dalla Xylella fastidiosa”. L’annuncio arriva dal presidente della regione, Michele Emiliano che precisa come, con due interventi contemporanei, la Regione abbia ottenuto lo sblocco delle risorse per gli anni 2016 e 2017 e abbia approvato le richieste di declaratoria dello stato di calamità per i successivi anni 2018 e 2019.

Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, ha infatti firmato il decreto che rende immediatamente attuativi gli interventi compensativi previsti dal Piano di rigenerazione olivicola della Puglia, a poche ore dalla richiesta formulata dalla stessa Regione Puglia del trasferimento di oltre 68 milioni di euro a sostegno delle imprese colpite dalla diffusione del batterio.

Si tratta di un “importante traguardo per la nostra regione per risarcire e sostenere le imprese olivicole che in questi anni hanno subìto ingenti danni alle proprie produzioni per via della fitopatia – ha commentato Michele Emiliano, concludendo – La Regione Puglia ha approvato in Giunta le proposte urgenti indirizzate al Ministero per il riconoscimento alle imprese agricole colpite dalla Xylella fastidiosa dei contributi previsti anche per gli anni 2018 e 2019. Lo abbiamo fatto molto prima del termine dei sessanta giorni imposto dalla normativa nazionale con l’obiettivo di rendere quanto più celere il trasferimento in favore delle nostre imprese”.

