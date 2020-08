“Ecco cosa abbiamo trovato sul lungomare nord di Bari, lo abbiamo recuperato”. A scriverlo è un dei residenti e volontari per l’ambiente del gruppo social “La voce di Marconi – San Girolamo -Fesca” che ha pubblicato lo scatto in cui si può osservare uno dei monopattini elettrici in sharing dell’azienda Helbitz che nelle ore precedenti era stato gettato direttamente in mare.

Non si tratta del primo atto vandalico nel tratto di costa di San Girolamo. Per tre volte sono stati presi di mira i bagni mobili dedicati ai bagnanti, e arrivano decine di segnalazioni sugli schiamazzi notturni. A cui si aggiunge la sensazione di scarsa sicurezza lungo l’area pedonale e ciclabile, tra monopattini e biciclette elettriche ad alta velocità.

A Bari si registra un boom dei mezzi in sharing nonostante le polemiche sulla sicurezza e l’uso improprio da parte dei minori, nel capoluogo pugliese si registrano fino all’8 agosto cifre record: oltre 3mila corse medie giornaliere, suddivise in 2mila per l’azienda Helbiz e oltre mille (almeno due sblocchi al giorno per ogni mezzo) della Bit Mobility.

