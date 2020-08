Dopo la chiusura imposta durante il lockdown Covid e i rinvii per la fine del restyling previsto inizialmente a metà luglio, riapre entro Ferragosto l’area verde più grande di Bari: il parco 2 Giugno. Lo conferma sui social network lo staff del sindaco Antonio Decaro.

Con alcune importanti novità per migliorare sicurezza e vivibilità: nuovo impianto di illuminazione, ampliamento della video sorveglianza, manutenzioni degli arredi pubblici per la riparazione di giochi e sedute, nonché di muretti. Sono stati tracciati tratti di pavimentazione antitrauma e sentieri, gli operai hanno effettuato la potatura e alcuni interventi di manutenzione del verde. Il nuovo parco 2 Giugno avrà anche un nuovo impianto di irrigazione in modo da poter assicurare le giuste innaffiature specie nei mesi estivi, in modo da favorire la crescita di un tappeto erboso più omogeneo.

Ai varchi di accesso al parco, inoltre, sono stati installati dei dispositivi che consentono l’ingresso alle persone in carrozzina impedendo, invece, l’accesso a motociclette e scooter. Il dispositivo è testato sulle carrozzine standard; per quelle fuori sagoma sarà possibile utilizzare un cancelletto la cui apertura è azionabile da remoto dalla sala comando della polizia locale.

Una parte delle nuove telecamere sarà funzionante, mentre per l’installazione e l’attivazione delle restanti dovremo attendere la fine dell’anno in quanto rientrano in un diverso appalto di fornitura. “Ad ogni modo – spiega l’assessore Giuseppe Galasso – non sarà necessario effettuare alcuno scavo aggiuntivo poiché tutte le lavorazioni relative agli scavi e alla predisposizione delle apparecchiature saranno state già eseguite, e occorrerà solo effettuare infilaggi di cavi elettrici e montaggio delle videocamere aggiuntive”.

