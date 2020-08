Secondo caso di Coronavirus al Policlinico, ancora una volta si tratta di una partoriente. La signora è arrivata al pronto soccorso nella notte tra sabato e domenica e, avendo lievi sintomi, è stata subito trattata come un caso a rischio e sottoposta al tampone.

Il test ha confermato il contagio da Covid-19, la donna è stata quindi messa in isolamento. Le sue condizioni sono buone, così come quelle del neonato. Mentre sul primo caso, quello di venerdì scorso sono scattate delle verifiche e una infermiera è stata posta in quarantena: dalla ricostruzione del Policlinico, è risultato che l’operatrice sanitaria non indossasse una mascherina FFP2 o FFP3 al momento di fare il tampone alla donna, nell’area grigia.

