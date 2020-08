Un terzo dei circa 200 contagi pugliesi registrati tra luglio e agosto riguarda ragazzi sotto i 30 anni; e mediamente, l’età dei positivi al Coronavirus in Puglia è scesa dai 56 anni del periodo marzo-giugno ai 42 anni di luglio-agosto.

Quindi, tornano ad aumentare i contagi dopo il lockdown, ma diminuisce l’età degli ammalati: è il trend che si registra anche in Puglia, alla pari del resto d’Italia. Tra coloro che contraggono il Covid-19, uno su tre ha meno di 30 anni. Questo significa che, spesso, si tratta di asintomatici oppure con lievi sintomi non facilmente diagnosticabili: un rischio in più in vista dell’arrivo dell’autunno, quando si presume possa esserci una seconda ondata di contagi. Per evitarla è necessario – come ha spiegato l’epidemiologo Pierluigi Lopalco – intervenire ora, circoscrivendo i focolai che si innescano.

Il nuovo andamento della pandemia è stato evidenziato anche dall’Istituto superiore della Sanità nell’ultimo report: in Italia, l’età mediana dei casi diagnosticati è sceso intorno ai 40 anni. I nuovi contagi, quindi, sono sempre più giovani. “Questo – spiega il documento di Iss e ministero della Salute – è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane, in parte ad un aumento tra i casi importati e in parte all’identificazione di casi asintomatici tramite screening e ricerca dei contatti in fasce di età più basse. Questo comporta un rischio più basso nel breve periodo di un possibile sovraccarico dei servizi sanitari”. In generale, “anche se migliore rispetto a quella di altri Paesi europei, la situazione epidemiologica italiana merita molta attenzione. Bisogna, quindi, continuare a mantenere dei comportamenti prudenti da parte della popolazione e, inoltre, bisogna essere molto attenti ed intervenire prontamente nell’identificare eventuali focolai in modo da poterli contenere prontamente”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.