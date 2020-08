Tommaso Scatigna, Giuseppe Silletti, Irma Melini e Ignazio Zullo: sono i primi quattro candidati consiglieri regionali di Fratelli d’Italia alle prossime Regionali in Puglia. Sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa, a Bari, dal candidato presidente della coalizione di centrodestra Raffaele Fitto, dal coordinatore regionale pugliese di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato, e i coordinatori provinciali di Bari, Filippo Melchiorre e Antonio Distaso.

Tommaso Scatigna, ex sindaco di Locorotondo, “ha rivoluzionato la città rendendola una delle migliori d’Italia”, ha detto Gemmato. Il generale Giuseppe Silletti è “noto a tutti per aver tentato con il suo Piano di fermare la diffusione della Xylella”, ha aggiunto. “Irma Melini, pasionaria della destra, che ha condiviso il nostro percorso politico; Ignazio Zullo, capogruppo in Regione, punta di diamante delle denunce di cattiva gestione del tema sanità in Puglia”, ha concluso la presentazione. “Candidati con tracciabilità, forti e di qualità – hanno aggiunto Melchiorre e Distaso – nessun riempilista, con una presenza femminile non accidentale ma da noi voluta con convinzione, essendo rappresentativi di un partito guidato da una donna”.

“Quello che sta accadendo in questi giorni in Puglia è molto grave, lo voglio denunciare con forza. Abbiamo la Regione e tutti gli enti collegati alla Regione che sono piegati nella compilazione delle liste”, ha denunciato Fitto “Nei prossimi giorni – ha aggiunto – faremo un lavoro dettagliato, bisogna sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica e di tutte le istituzioni preposte a controllare ciò che realmente sta accadendo”.

Sulla doppia preferenza annuncia Fitto: “Noi faremo quello che prevede la legge, rispetteremo la legge in base a quello che il governo ha deciso facendo fare alla nostra Regione una figura imbarazzante. L’ipocrisia – ha continuato – di chi ha governato questi anni senza affrontare il tema cresce, ma crescerà ancora di più: invito, infatti, tutti quanti a vedere il 22 settembre quante delle candidate che vengono inserite nelle liste verranno elette. La sinistra in questa Regione non ha avuto la volontà di approvare la legge sulla parità di genere in cinque anni, ha fatto venire meno il numero legale in consiglio regionale e non lo hanno voluto riconvocare. E oggi sono ancora a parlar e di questo tema quando dovrebbero solo stare zitti”.

