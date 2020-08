Una guida spericolata e incurante delle norme del codice della strada e un inseguimento che ha visto coinvolta una pattuglia della Polizia Locale. È accaduto a Bari, ieri sera intorno alle 20 quando, su via Fanelli, in prossimità dell’intersezione con via Vela, direzione Valenzano, un 22enne a bordo di una Mini Cooper ha sorpassato ad alta velocità i veicoli incolonnati al semaforo rosso e ha imboccato l’incrocio.

Qui, ha ignorato l’Alt intimatogli da un agente con paletta e distintivo, rischiando di investirlo nel tentativo di darsi alla fuga. Dopo essersi lanciato a bordo strada per evitare l’impatto, l’agente ha avuto la prontezza di salire a bordo dell’auto di servizio e inseguire l’automobilista con lampeggianti accesi e sirene spiegate. La corsa del fuggitivo si è arrestata all’interno di un distributore di carburante poco lontano, dove la Mini Cooper ha impattato la colonnina del pagamento self service.

Fermato, il giovane è risultato negativo alla prova dell’etilometro, ma risponderà all’autorità giudiziaria del reato di resistenza a pubblico ufficiale, secondo l’art.337 del codice penale. Contestate, inoltre, le violazioni al codice della strada per quanto riguarda l’articolo 148 (superamento veicoli fermi al semaforo), 146 (semaforo rosso), 192 (inottemperanza all’invito a fermarsi regolarmente impartito dalla pattuglia della Polizia Locale).

Al giovane sono stati decurtati 19 punti dalla patente di guida e, contestualmente, è partita la segnalazione alla Prefettura per la sospensione della stessa patente, da 1 a 3 mesi. Il veicolo incidentato è stato restituito al padre del ragazzo, che ne risulta legittimo proprietario.

