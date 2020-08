Senso unico, parcheggi a pettine, piste ciclabili light, spazi per pedoni e sportivi oltre il limite dei marciapiedi. Sono in sintesi gli ingredienti urbanistici che il Comune di Bari ha deciso di “sperimentare” sulla litoranea del rione San Caldo, sotto il faro, e più a nord sul lungomare Cristoforo Colombo.

Meno auto private e più mezzi ecologici, come bici e monopattini elettrici. Il progetto di pedonalizzazione delle due zone nel capoluogo pugliese si completerà entro la fine dell’estate: sono in fase di consegna le fioriere a Santo Spirito mentre a San Cataldo l’installazione degli arredi è prevista entro due settimane.

Ma l’intervento per favorire la mobilità green rischia di essere una rivoluzione a metà, con la necessità dell’amministrazione comunale di non perdere i parcheggi tanto utili per i residenti e i clienti delle attività commerciali. Così, la strada che costeggia il mare oltre al senso senso unico e all’interdizione di alcuni accessi laterali, si restringe causando disagi alla viabilità degli automobilisti.

Un drastico cambio di abitudini, che obbliga a lunghe attese per ogni fermata dell’autobus o manovra di parcheggio, senza possibilità di lasciare l’area a 10 km/h. La pista ciclabile light a Santo Spirito, lato terra, è “protetta” della auto in sosta come quella realizzata in corso Vittorio Emanuele.

A San Cataldo invece i tecnici comunali hanno optato per un andamento ondulato, pensato per rallentare il traffico (foto anteprima). Dopo le proteste degli scorsi giorni sono stati posizionati dei conetti che rafforzano la percezione – specie di sera – della segnaletica orizzontale.

