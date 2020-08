Era stata annullata lo scorso 8 marzo, nel pieno dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Ma la Deejayten, la corsa organizzata da Linus e radio Deejay, torna a Bari per la sesta edizione consecutiva: in maniera virtuale con l’obiettivo di evitare gli assembramenti. In attesa dell’ufficialità del Comune, da questa mattina sono iniziate le operazioni di installazione dei totem e degli indicatori della distanza da percorre: 10 o 5 chilometri sul lungomare senza la chiusura del traffico (foto anteprima).

I runner potranno scaricare l’apposita app e avranno tempo fino all’11 ottobre – data della corsa principale di Milano, al momento rinviata – per partecipare alla graduatoria come se si svolgesse un allenamento individuale. I tempi saranno riportati in classifica.

Nel 2019 si tenne una vera festa di sport con oltre 11mila podisti vestiti di arancio e celeste tra musica, pioggia di coriandoli e lo splendido panorama della litoranea. Amatori e professionisti provenienti da tutta Italia percorsero il tragitto da corso Vittorio Emanuele per poi attraversare Bari Vecchia e la sua Muraglia. Nonostante le limitazioni Covid si terrà quindi l’edizione 2020 della DeejayTen nel capoluogo pugliese. Maggiori dettagli sulla app nelle prossime ore, tutti gli iscritti alle gare non competitive annullate a Milano, Firenze, Roma e Bari riceveranno una mail con le informazioni utili. Ecco il sito ufficiale dell’evento

