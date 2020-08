“Ieri sera alla spiaggia di Porto Rosso erano presenti centinaia e centinaia di persone dotate di bracieri e tende, in barba alle norme anti covid 19 che vietano assembramenti e in barba agli altri divieti. La Asl mi ha comunicato che ieri pomeriggio due tamponi di due soggetti in visita nella nostra città sono risultati positivi ed ora saranno in quarantena presso la loro abitazione nella nostra città. Non vi nascondo che il mio primo istinto è stato di gridare tutta la mia rabbia e amarezza”. Lo scrive su facebook il sindaco di Monopoli, Angelo Annese.

“Ho pensato – dice – ai tanti sacrifici che abbiamo dovuto fare nei mesi scorsi per contrastare l’avanzata del virus, alle migliaia di persone che non sono sopravvissute alla malattia e sono stato tentato di trasmettere, a caldo, i miei sentimenti con un post. Nel comunicarvi la mia riprovazione come sindaco della mia città, come figlio di genitori anziani, come padre di due bambini piccoli, vi dico che oggi ho convocato ed incontrato le Forze di Polizia per un confronto. Forse dovrò prendere decisioni importanti, anche dure nelle prossime ore”.