Troppi contagi a Cerignola, scatta così l’obbligo di mascherina anche all’aperto. È quanto disposto dal Commissario Straordinario del Comune di Cerignola, dove si sono registrati alcuni focolai in diversi nuclei familiari della città. Dal 12 al 30 agosto, si legge nella nota ufficiale, “si è disposto l’obbligo di indossare correttamente la mascherina per tutti i cittadini di età superiore ai sei anni che circolino o stazionino anche in tutti gli spazi aperti nelle vie e piazze ricomprese nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali, nelle aree mercatali e negli spazi della villa Comunale”.

Nelle aree indicate, personale delle associazioni di volontariato distribuiranno ai cittadini momentaneamente sprovvisti un congruo numero di necessari presidi sanitari. Per chi non rispetterà le regole scatterà la multa.

