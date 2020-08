“Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da coronavirus è stato registrato”. A parlare è il presidente russo Vladimir Putin che poco fa ha annunciato l’avvio della fase 3 dei testi clinici già dalla scorsa settimana.

Putin ha raccontato, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, che anche una delle sue figlie si è sottoposta alla somministrazione del vaccino sperimentale contro il Covid.19 e che sta bene. Dopo la prima dose, la ragazza, secondo quanto raccontato dal presidente russo, ha visto la febbre scendere da 38 gradi a poco più di 37. “Dopo la seconda dose – racconta Putin – ha avuto di nuovo una leggera febbre, e dopo tutto tutto era a posto, si sente bene e ha un alto numero di anticorpi”.

Il presidente russo Vladimir Putin, che auspica che la Russia inizi la produzione di massa del vaccino nel “prossimo futuro”, ha detto che la vaccinazione deve essere effettuata “a condizioni assolutamente volontarie” in modo che tutti coloro che lo desiderano possano “sfruttare le conquiste degli scienziati russi. So che altri istituti stanno lavorando su vaccini simili in Russia – ha aggiunto Putin, proseguendo – Auguro successo a tutti gli specialisti. Dovremmo essere grati a coloro che hanno fatto questo primo passo estremamente importante per il nostro Paese e per il mondo intero”.

(Foto: Ansa)

