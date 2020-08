Sale a 7 il bilancio dei contagi all’intero della comitiva di 10 ragazzi salentini da poco rientrati da una vacanza in Grecia. Nelle ultime ore, i risultati dei tamponi che avevano accertato la positività di 5 giovani di Muro Leccese, hanno mostrato lo stesso esito per altri due di loro, attualmente in isolamento insieme ai loro familiari.

Si tratta di due ragazzi residenti a Cutrofiano, anch’essi tra i 18 e i 19 anni. Tutti i giovani della comitiva, che hanno trascorso 9 giorni di vacanza a Corfù, non manifestano sintomi e dovranno ripetere il tampone il prossimo 18 agosto.

A seguito di questo ulteriore aggiornamento, sale a 13 il numero di giovani pugliesi positivi dopo un viaggio all’estero: di poche ore fa, infatti, la notizia del contagio di 6 ragazzi di Giovinazzo da poco rientrati da Malta.

