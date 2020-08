Due casi di Coronavirus ad Acquaviva delle Fonti (Bari) sono stati annunciati oggi pomeriggio, su facebook, dal sindaco Davide Carlucci che spiega: “Abbiamo notizia di almeno due casi di acquavivesi che, di ritorno dall’estero, hanno contratto il virus. Ci raccomandiamo con tutti coloro che in questi giorni sono di ritorno da vacanze in Paesi stranieri di contattare il proprio medico e valutare con lui se è il caso di osservare l’isolamento e sottoporsi volontariamente a test. In ogni caso è opportuno che evitino i luoghi pubblici e i contatti con parenti anziani e che adottino misure rigide di distanziamento fisico”.

“A tutti – prosegue – anche a chi non è stato all’estero, chiediamo di continuare a usare sempre le opportune precauzioni, evitare i contatti interpersonali, indossare la mascherina e utilizzare il gel per santificare le mani”.

