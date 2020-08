È stata ritrovata senza vita all’interno dell’appartamento in cui viveva a Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce. Il corpo di Diana Mercedes Guilbert Ricchiuto, 22enne di origini cubane, è stato scoperto dal proprietario dell’alloggio che, allertato dalla famiglia che non aveva notizie della giovane da un giorno, si è recato nell’appartamento per una verifica.

All’interno, il cadavere della giovane era disteso sul divano, senza segni di violenza. Ciò, unito all’assenza di segni di violazione dell’alloggio e da un ordine generale all’interno delle stanze, farebbe presupporre un decesso avvenuto per cause naturali. Sarà ora l’autopsia, già disposta dalla Procura di Lecce a chiarire le cause della morte della ragazza.

