Il corpo di un 79enne è stato ritrovato senza vita, questa mattina, a Marina di Alliste, sul litorale ionico della provincia di Lecce. Sono stati alcuni bagnanti, intorno alle 8.30 di oggi, a notare il corpo a ridosso della scogliera e ad allertare i Carabinieri.

L’uomo, Antonio Cavalera, originario di Racale ma residente a Pianiga, in provincia di Venezia, era in vacanza in Puglia da solo, come ogni anno e sarebbe morto a causa di un malore avvenuto almeno 12 ore prima del ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo di Casarano e della stazione di Racale, insieme ai militari della guardia costiera di Torre San Giovanni di Ugento, agli agenti della polizia locale di Alliste e ai volontari della protezione civile. La salma è stata restituita alla famiglia.

