“Il dipartimento di prevenzione della Asl Bari mi ha appena comunicato che tutte le persone entrate in contatto con il soggetto risultato positivo negli scorsi giorni (un 18enne) e sottoposte a tampone nella giornata di ieri, sono risultate negative». Lo comunica sui social network il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna.

“Attualmente a Mola vi è solo un caso di Covid-19. La persona è in quarantena obbligatoria unitamente al suo nucleo familiare ed ha avuto, sin dall’inizio della vicenda, un atteggiamento rigoroso e responsabile. Sono quindi destituite di ogni fondamento le voci circolate in paese riguardanti un aumento del numero dei casi ed il coinvolgimento di attività artigianali e di professionisti. Vi invito ancora una volta ad attingere le notizie dai canali ufficiali e, naturalmente, a osservare le regole del distanziamento sociale, indossando la mascherina nei luoghi chiusi e quando non è possibile garantire la distanza interpersonale di un metro”, conclude il sindaco Colonna.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.