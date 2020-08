È stata approvata dalla Giunta regionale la delibera che ratifica le assegnazioni di risorse alle Asl e agli altri enti del sistema sanitario regionale e relative al fabbisogno 2019. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Cosimo Borracino, che in una nota ufficiale parla di un totale di 7 miliardi e 257 milioni di euro destinati dal fondo sanitario della Regione Puglia.

Di questi, circa 975 milioni di euro saranno destinati alla Asl di Taranto: 32 milioni relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale vincolato per il 2019 e 3 milioni e 686 mila euro come contributi per investimenti. Nel dettaglio, per quanto riguarda progetti specifici relativi alla sanità nella provincia jonica, assumono particolare importanza i 29 milioni e 647 mila euro, circa, per il perseguimento di specifici obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale e i 3 milioni e 400 mila euro assegnati per il potenziamento dell’assistenza territoriale nell’area di Taranto.

Molto significativi anche i 260 mila euro per la realizzazione di attività di controllo della presenza di PCB (policlorobifenili) e diossine negli alimenti, i circa 2 milioni di euro per la medicina penitenziaria e i 295 mila euro, circa, per borse di studio in medicina. “Si tratta di risorse importanti che testimoniano il grande impegno che il Governo regionale sta dedicando per potenziare la rete dell’assistenza sanitaria in tutto il territorio jonico” è il commento dell’assessore Borracino a margine della nota.

