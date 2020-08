Provengono dalla Cina e, con un solo click, sono acquistabili in tutto il mondo tramite alcuni dei circuiti di e-commerce tra i più diffusi. Si tratta di banconote false, declinate in quasi tutti i tagli disponibili e proposte sul mercato tramite app di shopping online a prezzi irrisori. E così, tramite una banale ricerca con semplici parole chiave, è possibile reperire mazzette di euro dei tagli da 10, 20, 50 e 100 e acquistarle spendendo, a volte, anche meno di 5 euro reali. Lo stesso fenomeno interessa anche il conio dei dollari.

A rendere innocua la vendita, talvolta, il tentativo di camuffare il prodotto con presentazioni e didascalie in cui le banconote sono definite “fake”, da collezione, o per usi educativi. Definizioni, queste, che non scongiurano in alcun modo l’eventualità che l’acquirente faccia un uso illecito del prodotto acquistato, una volta ricevuto. Si tratta di un rischio reale e decisamente probabile, vista la verosimiglianza delle banconote mostrate nelle immagini delle app rispetto a quelle reali e che è reso ancora più grave dalla possibilità di acquistare veri e propri blocchi di banconote da 20, 50, 80 e, addirittura, 100 pezzi.

Secondo quanto mostrano le immagini prese da una delle app di e-commerce interessate dal fenomeno, infatti, è possibile acquistare fino a 100 pezzi da 20 euro, a partire da 2 euro reali di spesa: un bottino che, se utilizzato illecitamente, offre la possibilità di vantare in modo fraudolento fino a 2mila euro di potere d’acquisto sul mercato europeo.

