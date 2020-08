Paura in spiaggia a Bari. Questa mattina intorno alle 11.30 un automobilista vagava all’interno della spiaggia pubblica urbana di Pane e pomodoro, nella zona dedicata ai pedoni. Immediato l’allarme dei presenti che hanno allertato le forze dell’ordine che sono intervenute dopo pochi minuti. In tanti hanno temuto per la propria sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni, il cittadino sarebbe entrato all’alba, senza autorizzazione, con il mezzo privato in riva al mare per farsi un bagno. Poi la scelta di andare via attraversando i sentieri interdetti ai veicoli a motore. L’uomo sarebbe in stato confusionale, sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per prestare soccorso al cittadino che è stato identificato dai carabinieri. Durante i controlli sarebbe stato sottoposto anche al tampone Covid.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.