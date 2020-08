Fratelli d’Italia Puglia questa mattina ha lanciato, sulla spiaggia pubblica di Bari di “Pane e pomodoro”, l’iniziativa “Lascia una buona impronta”. A tutti coloro che hanno aiutato a ripulire il lido cittadino da rifiuti di plastica e vetro abbandonati è stata consegnata una ciabatta infradito. Si tratta del primo appuntamento di sensibilizzazione che verrà ripetuto su altre spiagge pugliesi.

“Oggi – dichiarano il coordinatore provinciale e consigliere comunale di Bari Filippo Melchiorre e il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia on. Marcello Gemmato – Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale hanno voluto sensibilizzare i cittadini baresi con un messaggio ecologista: il rispetto dell’ambiente non è ascrivibile ad una parte politica ma sta a cuore agli italiani tutti. In maniera pedagogica abbiamo voluto dire, soprattutto ai giovani, che il nostro mare e le nostre spiagge vanno rispettate. A quanti ci hanno portato materiale in plastica e in vetro abbiamo consegnato come premio le infradito di Fratelli d’Italia. L’iniziativa si svolgerà su tutte le spiagge pugliesi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.