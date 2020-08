La denuncia arriva dal reparto di Ginecologia del Policlinico di Bari. In un post pubblicato sulla pagina social di Michele Emiliano, la neomamma Rosa Laudadio ha raccontato la sua esperienza di parto: “Caro presidente, le vorrei raccontare la mia storia. Mi ricovero direttamente in sala travaglio domenica 2 agosto per minaccia di parto. Tra ansia e paura, fortunatamente riescono a trovarmi un posto. Resto in sala travaglio fino a giovedì e, mi creda, in quattro giorni ho visto tanto. Ho visto medici disperarsi, gestire una mole di lavoro ben più superiore alle loro potenzialità. Ho visto solo due ostetriche destreggiarsi contemporaneamente per affrontare quattro parti”.

“Ho visto personale litigare, per poi trovare un accordo. Ho visto il personale medico, sfinito, turnare due volte in un solo giorno. Ho visto la mia camera sovraffollarsi di mamme, dopo un’attesa di ore e ore perché il posto in reparto non c’era. Ho visto mamme piangere ed implorare la partoanalgesia, fatta quando ormai la dilatazione era completa, e questo perché l’anestesista era da solo”.

“A tal proposito le chiedo una cosa, presidente. Sono tantissime le segnalazioni alla direzione sanitaria fatte dal personale che però non vengono considerate. Se segnala il cittadino, forse qualcosa si muove. Allora le chiedo: abbiamo un sovraffollamento e un secondo piano chiuso, un personale ridotto all’osso, e per questo quasi sempre giudicato negativamente dai pazienti. Non si può dare una degna assistenza lavorando sotto stress”.

“Capisco il periodo di ferie, ma la salute purtroppo non va in vacanza. Rivedete il piano di assunzioni, non in tempi lunghissimi. Riaprite i reparti chiusi e non chiudete quelli aperti. Sono onesta, non ne capisco di politica, non so cosa ci sia dietro queste gestioni assurde. I bilanci economici? Ma la salute non deve avere sconti. Concludo riportando le parole che il presidente della commissione di esame, riprendendo San Francesco d’Assisi, ci ha regalato e che io le dedico: cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.

Foto facebook

