La direzione regionale Musei Puglia assicura per l’intero fine settimana di Ferragosto l’apertura dei suoi luoghi della cultura. Dal Gargano al Salento, nei giorni più caldi dell’anno, i pugliesi e i turisti sono quindi i benvenuti in tutti i musei della regione, dove sono stati predisposti percorsi espositivi nel pieno rispetto della vigente normativa anti-contagio.

Sul sito della direzione regionale Musei Puglia sono disponibili tutte le informazioni utili ai visitatori per attenersi alle disposizioni e relative alle misure di prevenzione adottate in ciascuno dei siti a seguito dell’emergenza da Covid-19. Prenotazione possibile online per alcuni luoghi della cultura pugliesi, come il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, il Parco Archeologico di Monte Sannate, il sito Unesco di Castel del Monte e la Galleria Nazionale della Puglia di Bitonto.

Temporaneamente chiusi per lavori l’Anfiteatro Romano di Lecce, il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia, il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia e il Museo Archeologico di Egnazia, di cui però resta visitabile il Parco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.