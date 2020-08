Alcuni bagnanti in zona San Foca (Lecce) hanno chiamato i vigili del fuoco per segnalare un forte odore di metano. Anche il comitato No Tap, contrario alla realizzazione del gasdotto che approderà in Salento portando metano dall’Azerbaijan, ha evidenziato su Facebook «una fortissima puzza di gas in zona San Foca e dintorni»

La multinazionale Tap ha però precisato che i primi quantitativi di «gas Tap arriveranno in Italia tra fine agosto e i primi di settembre per i test, e a ottobre per le operazioni commerciali», escludendo ogni possibilità che l’odore avvertito possa essere riconducibile al loro metanodotto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.