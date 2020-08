Sul cavalcavia della tangenziale di via Caldarola, incidente stradale questa notte tra una moto e una bici. Il conducente del motoveicolo, un quindicenne, a seguito dell’ impatto, è stato ricoverato in prognosi riservata presso il Policlinico di Bari, e rischia di perdere un occhio. Ferito anche il ciclista. Ma non versa in gravi condizioni.

Denunciato in viale Einaudi un quarantenne barese per guida di veicolo in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte a quello consentito dalla legge. Al conducente/proprietario è stata, pertanto, sequestrata una Volkswagen.

