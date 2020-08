Il sottopasso di via Brigata Bari sarà chiuso al traffico per quasi tutta la giornata di lunedì 17 agosto. Ad annunciarlo è la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche del Comune di Bari che, in una nota, precisa che il sottopasso Giuseppe Filippo sarà interessato dai lavori di manutenzione dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche.

Traffico, dunque, temporaneamente interdetto su entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Brigata Bari e viale Pasteur dalle ore 5 alle ore 18.

