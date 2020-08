Lunghe file di auto in direzione sud sulla statale 16, verso Polignano e Monopoli e un maxi incidente verso nord.

Sette auto sono rimaste coinvolte questa mattina in un incidente in cui sono rimaste ferite due persone, a quanto si apprende in maniera lieve, sulla strada statale 16 – tra Mola di Bari e Torre a Mare (Bari) – dove al momento si registra un rallentamento del traffico con code all’altezza dell’area di servizio al ‘km 818,200’, in direzione Foggia. È intervenuto il personale del 118 per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente. Anas e Forze dell’ordine sono al lavoro per il ripristino della normale circolazione.

