La Polizia Locale di Bari nella tarda serata di ieri e nella notte appena trascorsa, a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, ha previsto particolari accertamenti nelle zone della movida e lungo l’intero litorale cittadino dove, mediante anche ulteriori e appositi presidi interforze con polizia di stato e guardia costiera, sono stati scongiurati accampamenti e bivacchi in spregio alla legislazione emergenziale covid 19 (particolarmente monitorate le spiagge di Torre a mare, San Giorgio, Pane e pomodoro e del canalone di san Girolamo, quest’ultima con la Capitaneria di porto). Sanzionato e diffidato con ordine di allontanamento anche 1 parcheggiatore abusivo in “azione” sul molo San Nicola.

Il nucleo di polizia amministrativa ha effettuato decine di ispezioni in esercizi pubblici e artigianali, a seguito delle quali, sono state elevate ben 7 sanzioni per mancato utilizzo di dpi da parte degli addetti alla somministrazione e vendita e 2 clienti sanzionati per mancato uso delle mascherine. Le irregolarità sono state accertate in attivita’ commerciali in Torre a Mare, Madonnella e Murat.

