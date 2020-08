“Non ci arrenderemo mai a nessuno dei nostri avversari, difenderemo la Puglia dal virus e dalla crisi economica, sosterremo le famiglie e le aziende, rafforzeremo la nostra sanità che ha 1250 posti letto in più e migliaia e migliaia di infermieri, operatori sanitari e medici rispetto a qualche anno fa”. Lo scrive il governatore pugliese Michele Emiliano su facebook.

“Dopo mesi di combattimento incessante – dice – voglio abbracciare tutte le persone che mi sono care assieme a quelle che ho conosciuto in questi mesi, anche solo per telefono e sono migliaia e migliaia. Grazie soprattutto a tutti coloro che oggi stanno lavorando per far stare tranquilli e sicuri quelli che sono in vacanza”.

