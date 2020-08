A fuoco alcune sterpaglie ai lati della tangenziale. Sul posto vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Il fumo ha invaso anche la corsia della tangenziale e la polizia locale è intervenuta per fare scorrere in sicurezza il traffico.

