Amara sorpresa per un cittadino barese di rientro dalle vacanze estive, nel giorno di Ferragosto. In via Montenegro, nel quartiere Umbertino, in pochi secondi è stato mandato in frantumi il vetro posteriore di una Peugeot ed è stata rubata una bicicletta.

Il commento è stato postato sui social network: “Il mio rientro a Bari a Ferragosto – scrive -. Il tempo di scaricare i bagagli e sistemarli. Scendo ed è questa la scena che trovo: la mia bici non c’è più e per prenderla mi hanno devastato l’auto. Anche questa è Bari”.

