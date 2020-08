“Un nostro concittadino è risultato positivo al test del Covid-19. La situazione è sotto controllo, le autorità competenti hanno messo in quarantena questo nostro concittadino. Non facciamoci travolgere da isterici allarmismi però dobbiamo stare attenti. Faccio appello al vostro senso di responsabilità nell’affrontare questa epidemia, che non è passata”. Lo ha annunciato il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, durante una diretta su facebook.

