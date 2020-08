Baby gang scatenate e il Coronavirus che torna a fare paura anche in Puglia con aumento deciso dei contagi e misure di sicurezza più restrittive.

Domenica 9 agosto. Alcune aree della città terra di nessuno, anzi terra di conquista per baby criminali



Lunedì 10 agosto. Violenta rapina ai danni di due donne a Bitonto



Martedì 11 agosto. Prime misure di sicurezza anti Covid dopo l’aumento dei contagi



Mercoledì 12 agosto. Dopo i 33 casi in 24 ore, Emiliano firma ordinanza per obbligare l’uso della mascherina in discoteca e nei luoghi all’aperto



Giovedì 13 agosto. Un medico di Bari finisce in rianimazione



Venerdì 14 agosto. Vigilia di Ferragosto con nuove regole



Sabato 15 agosto. Un Ferragosto diverso dal solito



