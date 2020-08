Il Governo ha deciso: scatta l’obbligo di chiusura per le discoteche di tutta Italia a partire da domani, lunedì 17 agosto. Non saranno ammesse deroghe regionali al dpcm del 7 agosto scorso, che già prevedeva la sospensione delle attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Nell’ordinanza è stato stabilito anche l’obbligo di uso delle mascherine dalle 18 alle 6 anche all’aperto dove sono presenti assembramenti o fuori dai locali dove non è possibile mantenere la distanza. Qui l’ordinanza.

(Foto serata al Praja a Gallipoli – Instagram)

