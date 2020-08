Dopo 12 mesi di ritardi e rinvii, anche a causa del lockdown Covid, piazza Disfida pedonalizzata è quasi pronta ad aprire. Il cantiere ha incontrato numerose problematiche durante gli scavi per realizzare i sottoservizi che in parte sono stati spostati in altre zone della piazza e in parte hanno richiesto delle variazioni del progetto iniziale.

Il progetto finanziato con 650mila euro aggiunge una fontana centrale, 26 alberi, 12 aiuole, 22 panchine in legno-acciaio (16 con lo schienale), 24 fari a led a basso consumo, quattro le telecamere di videosorveglianza. Tra le novità anche l’abbassamento della velocità veicolare in via Napoli e la pedonalizzazione di un breve tratto di strada prospiciente a via D’Azelio.

Con piazza Disfida rinasce anche la facciata della vecchia stazione. Lo storico palazzo in via Napoli, costruito nel 1933, sarà impreziosito da uno spazio verde e area pedonale da 1750 mq.

