Nuova illuminazione, video sorveglianza, area per lo sgambamento dei cani, vialetti riasfaltati, “tornelli” pedonali (foto in basso). Il restyling del parco 2 Giugno, inaugurato lo scorso 13 agosto dal sindaco Antonio Decaro, piace ai frequentatori e ai residenti del quartiere Carrassi-San Pasquale di Bari. C’è però un particolare che fa storcere il naso, la rimozione di due fontane su tre, tanto necessarie per gli sportivi quanto per le famiglie. Ne resta solo una – accessibile anche ai disabili – nei pressi dei due campi da basket e del circuito calistenico.

“Vogliono favorire i bar e obbligarci a spendere per bere un po’ d’acqua”, è uno dei commenti degli avventori. Una polemica spenta sul nascere dal Comune. Infatti le due fontane saranno rimosse entro fine agosto, come intervento aggiuntivo all’opera di bonifica e manutenzione da 1 milione di euro appena conclusa.

Il cantiere ha previsto l’installazione di 250 nuovi corpi illuminanti montati su pali di altezza diversa; più alti di 12 m per illuminare il grande prato centrale, più bassi (4m) comunque sotto chioma per illuminare tutti i percorsi e zone verdi. Questo significa che non ci saranno più vialetti secondari sterrati privi di illuminazione o zone buie. Tutte le aree sono illuminate ottenendo mediamente con un illuminamento medio di 40 lux a pavimento. è stata prevista una maggiore illuminazione nelle aree ludiche o con attrezzi ginnici.

Anche i due campi da basket e il campo da bocce (prossimo a cantierizzazione nell’ambito dei playground come uno degli ultimi interventi previsti) sono dotati di maggiore illuminazione di tipo sportivo azionabile con pulsante a chiamata, per la durata di intervalli di un’ora per accensione. L’unica zona che riceve minore luce è quella in corrispondenza dei laghetti. Questa scelta è stata fatta per rispettare i ritmi biologici degli animali che li popolano e che diversamente sarebbero stati sottoposti a illuminazione naturale o artificiale continua.

