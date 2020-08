Lo scorso week-end i poliziotti della Squadra Volante, su segnalazione dei colleghi dell’Ufficio Denunce della Questura di Bari, hanno raggiunto l’abitazione di un cittadino barese di 45 anni, pregiudicato, ed hanno recuperato e restituito alla legittima proprietaria un Notebook Apple: il dispositivo è stato geolocalizzato dopo essere stato rubato dall’auto di una cittadina polacca, parcheggiata sul lungomare, che aveva presentato denuncia in merito all’accaduto. L’uomo, denunciato per ricettazione, era in possesso di dispositivi in grado di violare le password impostate sugli apparecchi elettronici. A seguito di perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altro materiale elettronico, di dubbia provenienza, su cui sono in corso ulteriori accertamenti.

